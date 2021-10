Kultur in Ratingen : „Der Traum vom Wohnen“ endet musikalisch

Ratingen (RP) Im Museum Ratingen läuft bis zum 1. November die Ausstellung „Der Traum vom Wohnen“ mit kritischen und hintersinnigen Kunstwerken zu diesem gesellschaftlich hochaktuellen Thema.

Zur Finissage am Freitag, 29. Oktober, um 19 Uhr, erklingt zeitgenössische Musik in den Ausstellungsräumen. Marko Kassl (Akkordeon) und Othello Liesmann (Cello), die seit einigen Jahren in verschiedenen Zusammenhängen als Duo marcotello auftreten, spielen Kompositionen von Miro Dobrowolny und Johannes Sandberger. Als Highlight ertönt ein neues Stück, das Johannes Sandberger in direktem Bezug zu den Exponaten und unter seinen eigenen Vorstellungen zum „Traum vom Wohnen“ in diesem Jahr geschrieben hat. Diese aus mehreren kurzen Sätzen bestehende Komposition wird an dem Abend uraufgeführt.