Aufgezeichnet in Düsseldorf: Helene Fischer empfängt viele Stargäste zu ihrer Weihnachtsshow

Düsseldorf Am 25. Dezember ist die mehr als dreistündige Sendung im ZDF zu sehen. Unter den Gästen sind Eros Ramazotti, Florian David Fitz und Kiefer Sutherland.

(nic) Die Aufzeichnung von Helene Fischers großer Weihnachtsshow in der Messe Düsseldorf war einmal mehr ein Treffpunkt für nationale und internationale Stars: Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, ist die abendfüllende Show um 20.15 Uhr (bis 23.25 Uhr) im ZDF zu sehen.

Kein Wunder war es also, dass Autogrammjäger Anfang Dezember besonders aufmerksam durch die Stadt gingen – immerhin war Schmusesänger Eros Ramazotti für die Aufzeichnung in Düsseldorf, ebenso Chart-Stürmer Luis Fonsi („Despacito“), Hollywood-Star Kiefer Sutherland (wurde auch in einem Zigarrenladen gesichtet) sowie Sängerin und Moderatorin Paola Felix („Blue Bayou“). Zum Programm gehören außerdem Auftritte von Maite Kelly, Florian David Fitz und den beiden Comedians Olaf Schubert und Martin Schneider. Die Gastgeberin des Abends wird man in zahlreichen unterschiedlichen Kostümen auf der Bühne sehen, vom kurzen weißen Kleid bis zum Dschungel-Kostüm für eine aufwendige Tanzeinlage.