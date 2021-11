70 Konzerte geplant : Helene Fischer will 2023 wieder auf Tour gehen

Frankfurt/Main Erst 2023 werden Fans von Helene Fischer die Sängerin wieder live im Rahmen einer eigenen Tour erleben können. Konzerte soll es unter anderem in Köln und Dortmund geben.

Schlagerstar Helene Fischer (37) plant für das Jahr 2023 eine große Arena-Tournee mit 70 Konzerten in Deutschland , Österreich und der Schweiz. Sie kooperiere dafür mit dem berühmten Cirque du Soleil, teilte der Veranstalter Live Nation am Freitag mit. Deutschlands erfolgreichste Sängerin werde ihre größten Hits, Songs ihres neuen Albums „Rausch“ und „eine neue fantastische Show voll magischer Momente“ präsentieren.

Stationen der Tour sind Bremen, Köln, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich, München und Frankfurt. Der Auftakt ist für den 21. März 2023 in Bremen geplant, das letzte Konzert dann am 8. Oktober 2023 in Frankfurt am Main.