Helene Fischers TV-Rausch : Ein sympathischer Star ohne Ecken und Kanten

Köln „Ein Abend im Rausch“ mit Helene Fischer hatte Sat.1 versprochen und damit dem ZDF als langjährigem Partner für ihre große Weihnachtsshow den Rang abgelaufen. Das Clubkonzert mit Interview im Kölner Gloria war ein Muss für Fans und ein cleverer PR-Coup für ihre Plattenfirma.

Toni Marschall hat ihr mal geraten, die Finger von der Schlagerbranche zu lassen. Helene Fischer muss inzwischen weder ihm noch Kritikern beweisen, was sie kann. Ob sie allerdings eine ultimative Lobhudelei nötig hat, wie sie am Freitagabend der Privatsender Sat.1 ausgestrahlt hat, weiß wohl nur sie selbst.

Fans wird „Ein Abend im Rausch“ mit ihr gefallen haben. Blieb doch kaum eine banale Frage in der rund zweistündigen Sendung unbeantwortet. Welches Obst oder Gemüse sie am liebsten mag zum Beispiel: saftige Äpfel und Tomaten, natürlich bio, regional und saisonal. Der Zuschauer erfuhr von ihr im Gespräch mit Steven Gätjen, dass sie ein Morgenmuffel und Celine Dion ihr großes Vorbild ist.

Der Sender ließ Passanten das neue Album-Cover kommentieren, einen Rettungssanitäter nach ihrem einschneidendsten Erlebnis fragen oder Personal Trainer den Hut vor ihrer akrobatischen Leistung in den Shows ziehen.

70 Konzerte geplant : Helene Fischer will 2023 wieder auf Tour gehen

Für Selbstkritisches war kein Platz, sieht man mal von ihrer Bilanz in Sachen Bühnenoutfits ab: „Seit 2013 ging es bergauf“. Fußballfans hätten sie mal ausgebuht. Sowas könne passieren, Deutschland sei eben noch nicht so weit wie Amerika. Dort treten große Pop-Stars regelmäßig bei Sportereignissen wie dem Super Bowl auf und werden dafür gefeiert.

Den kleinen Seitenhieb auf die Boulevard-Presse und den „Blödsinn“, der über sie geschrieben wird, hätte man fast überhört. Das die Klatschblätter seit Wochen bewegende Thema: „Ist sie schwanger oder nicht?“ wurde gekonnt umschifft. So blieb das Gespräch mit Steven Gätjen oberflächlich.

Dafür überzeugten die Songs ihres neuen Albums „Rausch“, die Helene Fischer mit ihrer Live-Band leider ohne Publikum im Gloria sang, machten sie doch deutlich, was die 37-Jährige so erfolgreich werden ließ. Sie schafft scheinbar mühelos etwas, was nur wenige Künstler können: eine Energie auf die Bühne zu bringen, die sich selbst ohne jubelnde Fans auf die TV-Zuschauer überträgt und das mit jedem Titel aufs Neue.