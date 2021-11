Wegen steigender Corona-Zahlen : Düsseldorf stoppt Sitzungskarneval

Am Samstag war noch gute Stimmung: Zu Ehren der Symbolfigur des Düsseldorfer Karnevals verlieh die Hoppediz-Wache ihren Orden an das Hoppeditz-Denkmal. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Update Düsseldorf Corona nimmt auch in Düsseldorf eine brisante Entwicklung, am Sonntag lag die Inzidenz über 200. Das hat Konsequenzen für die gerade erst begonnene Session: Die Prinzenpaarkürung wird verschoben.

Aufgrund der steigenden Zahlen von Corona-Neuinfektionen haben der Vorstand des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) gemeinsam mit Oberbürgermeister Stephan Keller und Krisenstabsleiter Burkhard Hintzsche am Sonntag entschieden, die Prinzenpaarkürung zu verschieben. Diese war für kommenden Freitag in der in der Stadthalle geplant. Anfang Januar 2022 soll es einen neuen Termin geben. Zudem empfehlen CC und Stadt den Mitgliedsvereinen, ihre im November geplanten Indoor-Veranstaltungen ebenfalls zu verschieben. Das teilte das CC am Sonntagnachmittag mit. Die Kürung werde stattfinden, hatte es noch am Sonntagmittag geheißen.