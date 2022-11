Brauchtum in Grevenbroich : Drei Frauen führen die Jecken aus Orken durch die Karnevalssession

Orken Mit dem Wachküssen von Hoppeditz Holgers Siemes haben die „Grielächer“ jetzt die Session eröffnet. Drei Tage lang wurde im Festzelt an der Richard-Wagner-Straße gefeiert. Im Mittelpunkt stand das neue Dreigestirn. Die Orkener Jecken werden nun von einem Frauen-Trio regiert.

Eine schöne Geste: Im Rahmen der Proklamation tanzten alle Gruppen der „Blue Birds“ zu Ehren des verstorbenen Vollblut-Karnevalisten Peter Stückmann gleichzeitig auf der Bühne. „Mehr als 45 Tänzerinnen waren mit von der Partie – das hat es bisher noch nicht gegeben“, sagt „Grielächer“-Chef Sven Bronnberg. Ebenfalls Premiere feierte die Männer-Tanzgruppe „Blue Boys“, die seit Mai von Nicola Speck und Celina Siebenaller trainiert wird. Der Auftritt der Jungs kam so gut an, dass Sitzungspräsident Dominik Speck spontan beschloss, sie auch auf der tags darauf folgenden Mädchensitzung auftreten zu lassen.

Was die Karnevalsgesellschaft freut: Die jecke Veranstaltung für Frauen war sehr gut besucht, auch mit der Resonanz auf ihre Herrensitzung, die am Sonntag über die Bühne ging, sind die Orkener zufrieden – obwohl der Kartenvorverkauf zunächst nicht so gut angelaufen war und zwei Stammgruppen wegen Corona-Bedenken abgesagt hatten. „Es ist toll, dass so viele befreundete Vereine den Weg zu uns gefunden haben“, sagt Sven Bronneberg. Vor allem die ausgelassene Stimmung bei der Mädchensitzung habe gezeigt, dass es sich lohne, immer wieder am Konzept der Veranstaltung herumzufeilen.