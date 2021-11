Beginn der fünften Jahreszeit : Jecken läuten Karnevalssession in Hochburg Köln ein

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 8 Bilder Köln feiert Karnevalsstart am 11.11. 2021

Köln Kölle Alaaf! Die fünfte Jahreszeit ist gestartet. Der Andrang der Feiernden in Köln ist offenbar groß. Die Warteschlangen vor den abgesperrten Feierzonen sind teilweise extrem lang.

Auf den ersten Blick war es ein Elfter im Elften wie vor der Corona-Pandemie: Dicht an dicht läuteten Jecken in der Karnevalshochburg Köln am Donnerstag pünktlich um 11.11 Uhr die neue Session ein. Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen durften jedoch nur geimpfte und genesene Karnevalisten an der Veranstaltung zum Beginn der fünften Jahreszeit teilnehmen. Moderiert wurde der Sessionsauftakt erstmals vom Fernsehmoderator und Komiker Guido Cantz.

Der traditionelle Empfang des Dreigestirns im Kölner Rathaus musste jedoch ausfallen: Am Vorabend des Elften im Elften war der designierte Karnevalsprinz Sven Oleff positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der doppelt geimpfte Sven Oleff habe "keinerlei Symptome" und fühle sich "den Umständen entsprechend gut", teilte das Kölner Festkomitee mit.

Bei den beiden anderen Mitgliedern fielen die Coronatests demnach negativ aus. Sicherheitshalber wurden dennoch alle öffentlichen Auftritte des gesamten Dreigestirns ausgesetzt. "Ich muss nicht betonen, wie traurig ich bin, nicht mit den kölschen Jecken in die Session starten zu können", erklärte Oleff. "Aber Sicherheit geht vor - auch und gerade im Karneval."

In Köln gilt am Wochenende eine 2G-Regelung für Karnevalsveranstaltungen in Kneipen und Gastronomie sowie in bestimmten Bereichen der Domstadt. Wer etwa aus medizinischen Gründen nicht geimpft ist, muss einen maximal 24 Stunden alten PCR-Test oder einen höchstens sechs Stunden alten Antigenschnelltest vorlegen.

Auch in Düsseldorf erwacht der Hoppeditz am Elften im Elften nur vor einem Publikum aus Geimpften und Genesenen. In Mainz begehen die Narren den Beginn der Fastnacht traditionell auf dem Schillerplatz. Erstmals kostet die Teilnahme an der Party jedoch Eintritt und ist nur für Geimpfte und Genesene möglich. Im vergangenen Jahr blieb es wegen der Corona-Pandemie überwiegend ruhig in den Karnevalshochburgen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

(bora/dpa/afp)