Corona in Düsseldorf : Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf über 200

Düsseldorf Übers Wochenende ist die Zahl der Corona-Infektionen in Düsseldorf weiter nach oben gegangen. Inzwischen ist die Sieben-Tage-Inzidenz über die 200er-Marke gestiegen.

Die Corona-Zahlen in Düsseldorf gehen weiter nach oben. Seit dem Vortag wurde die Infektion bei 228 weiteren Düsseldorfern nachgewiesen. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit insgesamt 36.409 Menschen mit dem Virus angesteckt. Aktuell sind laut den Zahlen des Landeszentrums Gesundheit rund 1900 Düsseldorfer infiziert. 86 davon werden in Krankenhäusern behandelt, 23 Patienten liegen auf Intensivstationen.

508 Menschen sind in diesem Zusammenhang bislang gestorben, am Wochenende kam kein weiterer Todesfall hinzu. Nach den aktuellen Zahlen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz damit in der Landeshauptstadt bei 212,9 (Vortag: 199) – damit bleibt Düsseldorf unter dem Bundesschnitt. In NRW ist der Wert allerdings deutlich niedriger und liegt bei 162,6 (Vortag: 159,8).