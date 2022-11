Corona : Kreis Viersen stellt Veröffentlichung der Zahlen ein

Dem Kreis Viersen wurden seit Donnerstag, 3. November, 1212 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt (Symbolfoto). Foto: dpa/Uwe Anspach

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden seit Donnerstag, 3. November, 1212 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt – 185 davon in Willich, 152 in Kempen, 131 in Tönisvorst und 51 in Grefrath. Die Zahl der akut Infizierten beträgt aktuell 2824 Personen – die Hochrechnung beruht auf Schätzwerten der durchschnittlichen Infektionsdauer.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen werden derzeit 39 Corona-Patienten behandelt, vier von ihnen auf einer Intensivstation, zwei werden beatmet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts aktuell (10. November) bei 394,0. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt bei 342,8. Das teilt der Kreis Viersen mit und gibt bekannt, dass er die wöchentliche Pressemeldung der Corona-Fallzahlen ab sofort einstellt. „Die Inzidenz hat aufgrund der weitreichenden Lockerungen auf Landes- und Bundesebene an Relevanz verloren. Sollte eine erneute Veröffentlichung der Corona-Fallzahlen notwendig sein, kann dies jederzeit wieder aufgenommen werden“, heißt es weiter.

(msc)