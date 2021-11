Karnevalsauftakt in NRW : Jecken feiern friedlich Sessionsstart am 11.11.

Düsseldorf/Köln Die erste Karnevalsnacht in der neuen Session ist nach Angaben der Polizei überwiegend friedlich verlaufen. In Köln war der Andrang auf die Partymeilen besonders groß.

Tausende Menschen haben in Köln und Düsseldorf die Eröffnung der Karnevalssession gefeiert – manche wegen der Corona-Lage mit gemischten Gefühlen. In Köln musste die Zülpicher Straße am Nachmittag wegen Überfüllung gesperrt werden. Und das Dreigestirn ist in Quarantäne. Es blieb in den Karnevalshochburgen aber friedlich.

„Es war fast schon erschreckend ruhig“, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am frühen Freitagmorgen. Etwa bis Mitternacht sei auf den Straßen noch mehr losgewesen, am frühen Morgen habe sich die Lage dann zusehends beruhigt. Für eine endgültige Bilanz zu Ausschreitungen beim jecken Treiben sei es allerdings noch zu früh.

Einsatzkräfte griffen nach Angaben der Kölner Polizei frühzeitig und konsequent ein, um aufkeimende Auseinandersetzungen zu unterbinden und jede Form von Eskalation zu verhindern. Insgesamt hat es bis zum frühen Freitagmorgen rund 110 Strafanzeigen gegeben. „Wir hatten alles dabei - Körperverletzung, Taschendiebstähle, Sachbeschädigung, Widerstand“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Vereinzelt sei es auch um „Sexualdelikte im niedrigschwelligen Bereich“ gegangen. 32 Personen wurden nach vorläufiger Bilanz in Polizeigewahrsam genommen - überwiegend habe es sich um Betrunkene gehandelt. Drei Personen habe man vorläufig festgenommen, berichtete der Sprecher. Die Zahlen seien im Vergleich zu anderen Jahren nicht auffällig. Die Polizei war mit rund 1000 Kräften im Einsatz.

Der Rettungsdienst der Stadt Köln meldet für die Altstadt und das Zülpicher Viertel bis 18 Uhr nur 92 Einsätze - weitaus weniger als in den Vorjahren. Ähnlich positiv fiel die Bilanz der Malteser aus. „Wir hatten bisher nur 30 kleinere und größere Blessuren an unseren fünf Unfallhilfsstellen zu behandeln“, berichtete der Malteser-Einsatzleiter Alexander Quantius am Nachmittag - auch hier war der Andrang damit deutlich geringer als bei der letzten Sessionseröffnung noch vor Corona im Jahr 2019.

In den anderen Karnevalshochburgen in Nordrhein-Westfalen verlief der Auftakt der Saison nach ersten Erkenntnissen ohne größere Zwischenfälle. In Düsseldorf und Bonn meldete die Polizei am frühen Morgen keine besonderen Vorkommnisse. In Düsseldorf hatten etwa 3000 Menschen den Sessions-Auftakt auf dem Marktplatz gefeiert.

Im niederrheinischen Kaarst war das Hoppeditzerwachen dagegen wegen steigender Inzidenzzahlen in der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt worden. „Trotz 2G gibt es beim Schunkeln und Singen keine Garantien“, teilte Bürgermeisterin Ursula Baum (FDP) am Donnerstag mit. Auch Geimpfte oder Genesene könnten sich infizieren.

