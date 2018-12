Roadtrip: Driving Home for Christmas

Driving Home for Christmas

Florian Schneider nach seiner Ankunft in Düsseldorf, wo ihn seine Mutter bereits sehnsüchtig erwartete Foto: Privat

Düsseldorf Florian Schneider ist mit einem sowjetischen Militärwagen von der Mongolei bis in seine Heimat in Düsseldorf gefahren.

Weihnachten wolle er wieder zu Hause sein, so lautete das Versprechen von Florian Schneider an seine Mutter. Sieben Monate ist das her. Vor ihm lag jedoch ein weiter Weg: Von der Mongolei wollte er bis nach Düsseldorf fahren. Sein Auto: ein alter sowjetischer Militärwagen. Für den 38-Jährigen der Beginn eines besonderen Abenteuers.