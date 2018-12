Lichtstraße : Wo das Licht nie ausgeht

Ein Bio-Supermarkt, Kiez-Kneipen und ein Fachhändler für Wasserpfeifen: An der Lichtstraße findet man alles, was den Charakter von Düsseldorf ausmacht. Foto: Bretz, Andreas (abr)

FLINGERN-NORD Die Lichtstraße in Flingern-Nord ist laut, voll und nie richtig dunkel. Doch hier ist Düsseldorf noch echt. Eine Begehung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Oliver Wiegand Von Oliver Wiegand Autorendetails aufklappen Oliver Wiegand (wie) ist stellvertretetender Redaktionsleiter der Lokalredaktion Düsseldorf. zum Autorenprofil

Mit gelben Gummihandschuhen an den Händen putzt eine Frau ihr Wohnzimmer-Fenster im dritten Stock. Mehrmals taucht sie ihren blauen Putzlappen in den roten Eimer ein. Auf den irgendwann mal weißen Fensterbänken hat sich eine schmutzig-grau-schwarze Staubschicht abgelagert. An der Haltestelle der Linie 709 direkt gegenüber auf der Lichtstraße ist kein Sitzplatz mehr frei auf der harten Holzbank im Wartehäuschen. Von dort aus kann man von der Lichtstraße quer durch die Stadt fahren. Wenn man will, bis nach Bilk. Doch wer will von hier schon nach Bilk. „Da putzt die doch bei dem Regen ihre Fenster, das wird doch direkt wieder dreckig“, sagt eine alte Dame eher leise vor sich hin, als zu den anderen Wartenden. Ein bisschen dreckig sind auch die Häuserwände hinter der Haltestelle. Weit aufragende und großzügige Altbauten, die an den Eingangstüren die Jahreszahlen ihrer Erbauung tragen.

1914 steht an dem einem, 1907 an einem andern. Heute würden Architekten locker die doppelte Anzahl an Wohnungen dort unterbringen. Die Fenster haben Rundbögen, und von außen sieht es innen sehr gemütlich aus. Für eine gut geschnittene Altbau-Wohnung mit 95 Quadratmetern wird in einem Internet-Portal eine Kaltmiete von 1050 Euro aufgerufen. Der Stellplatz, nicht überdacht und irgendwo hinter der Toreinfahrt im Innenhof, kostet 45 Euro extra. Wenn man genau hinsieht: In dem Altbau hinter der Haltestelle bröckelt der Putz an den Außenwänden ab. Wo die Farbe schon fast ganz ab ist, wurden Graffiti gesprüht.

„1312“ steht an einer Wand, und die Zahlen stehen für die Buchstaben des Alphabets und meinen „All Cops are Bastards“. Ein paar Schritte weiter, wirbt die Kneipe „Cranach-Eck“ für ihre große Silvester-Party. Geboten werden Fingerfood-Appetithäppchen für sechs Euro und ein großes Feuerwerk. Um Voranmeldung wird gebeten. Drinnen: Die Spielautomaten laufen, zwei alte Männer trinken ihr Bier und reden nicht viel miteinander. Draußen: Durch die großen Fenster, die mit Pflanzen dekoriert sind, wirkt die Welt auf der Lichtstraße gar nicht so verkehrt. Gegenüber: Zwei Frauen arbeiten an der Nähmaschine in ihrem Geschäft. Sie kürzen Kleider und Hosen, nähen Knöpfe wieder an, oder bügeln Hemden. Etwas weiter beim Herrenfriseur kostet der Haarschnitt 18 Euro, in der Apotheke haben die Angestellten gut zu tun, es ist Erkältungssaison.

So viele Wasserpfeifen und Tabaksorten wie in dem Geschäft ein Stückchen weiter findet man wohl auch nur an der Lichtstraße. Und dann dieser Radio-Laden. Man merkt gar nicht, ob er überhaupt auf hat. In den Räumen ist zwar Licht, aber keiner zu sehen. In der Auslage liegen ein paar Receiver und USB-Sticks. Hinten im eher dunklen Teil stehen ein paar Hifi-Anlagen rum. Ein Fernseher ist nicht zu sehen, verkaufen die keine? Dafür gibt es nebenan Markenschuhe – preisreduziert – und gegenüber einen Bio-Bäcker und da vorne auch Craft-Beer. Die Craft-Beer-Kneipe hat einen Spruch am Schaufenster, der behauptet, Alkohol sei der Anfang allen Übels.

Es wird früh dunkel, doch es gibt kaum dunkle Ecken, die Straßenlaternen leuchten fast überall. Es gibt kaum Augenblicke, in denen kein Auto vorbeikommt. Die Autos – viele alt, aber abbezahlt – rollen hier in beide Richtungen zweispurig, wenn sich nicht gerade eine Straßenbahn einreiht, oder jemand seinen Wagen mit Warnblinkanlage in der zweiten Reihe parkt. Der starke Verkehr sorgt für eine Dauerlärmkulisse. In den Wohnungen hat zur Straßenseite kaum jemand sein Fenster auf Kipp stehen. Lichterketten oder blinkende Tannenbäume an den Fenstern? Fehlanzeige. Aber vereinzelt Bettlaken und Badetücher, die Gardinen und Rollos ersetzen. Aber nicht in den Altbauten.