Autistischer Sohn sucht Lieblingsverein : Fortuna ist Kulisse für diesen Kinofilm

Update Düsseldorf Jason ist 16 Jahre alt und Autist. Zusammen mit seinem Vater reist er seit Jahren um die Welt, um seinen Lieblings-Fußballklub zu finden. Nun wird diese außergewöhnliche Geschichte verfilmt. Welche Rolle Fortuna bei den Dreharbeiten gespielt hat.

Jason will Fußballfan werden — dafür hat sich der autistische Junge mit seinem Vater auf die Suche begeben. Eine ganz besondere Reise durch die Stadien Europas. Diese Reise hat einen Anfang gehabt, wird aber vermutlich nie ein Ende haben. Weil Dinge in der Welt von Jason niemals enden dürfen. In seiner Welt ist alles streng geordnet und hat einen festen Platz.