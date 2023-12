Weihnachten und Silvester 2023 So festlich wird das TV-Programm an den Feiertagen

Kevin McCallister irrt auch in diesem Jahr wieder in „Kevin – Allein in New York“ durch das weihnachtliche New York. Sat.1 sendet den Klassiker um 20.15 Uhr. Den Abschluss des TV-Programms am ersten Weihnachtag bildet „Titanic“. Das historische Drama aus dem Jahr 1997 mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet läuft um 20.15 Uhr auf RTL.