Rauchfrei leben Wie funktioniert ein Nichtraucherwettbewerb?

Den Wettbewerb gibt es seit 1997 in Deutschland. Er soll helfen, schon in den Schulen über die Folgen und Risiken des Rauchens aufzuklären und so den Einstieg zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Hauptsächlich richtet er sich an die Klassen 6 bis 8, andere Jahrgangsstufen dürfen aber auch teilnehmen. Im Hauptwettbewerb verpflichten sich mindestens 90 Prozent der Schüler aus den teilnehmenden Klassen, ein halbes Jahr lang auf den Konsum von Tabak und Nikotin zu verzichten. Von November bis April haben die Schüler das wöchentlich bestätigen müssen. Bundesweit werden dafür 5000 Euro Preisgeld verlost. 89 Klassen aus 25 Düsseldorfer Schulen nahmen daran teil, 83 blieben rauchfrei.