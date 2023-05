Freizeit in Düsseldorf Hier kann man kostenfrei Kultur genießen

Vieles ist in den letzten Monaten teurer geworden, viele Menschen müssen genauer auf ihr Geld achten. Auf Kultur muss aber niemand in Düsseldorf verzichten. Kirchen, Büchereien, Museen, Bürgerhäuser, die Stadt und zahlreiche weitere Institutionen bieten Veranstaltungen an, die kostenlos besucht werden können. Die Bandbreite ist dabei groß, umfasst beispielsweise Filme, Vorträge, Konzerte und Theater. Eine Auswahl: