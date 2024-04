Yoga-Fitness, Zumba oder Qi Gong „Sport im Park“ startet in Düsseldorf in die Sommersaison

An insgesamt 23 Standorten werden in diesem Jahr 33 Kurse pro Woche veranstaltet. So sind etwa die beliebten Kurse Zumba, funktionales Training, Qi Gong, intensives Fitnesstraining und Yoga-Fitness wieder im Programm. Neu dabei sind die beiden Angebote „Rücken- und Beweglichkeitstrainings“ im Dreherpark mittwochs um 10 Uhr sowie „Cardio-Dancing by David Wared“ freitags um 18 Uhr im Hanielpark. Am neuen Standort Lantz’scher Park in Lohausen läuft dienstags um 10 Uhr der Kurs funktionales Fitnesstraining, wie die Stadt mitteilt.