Demo in Düsseldorf Tierschützer wollen gegen den Circus Florida demonstrieren

Vom Esel bis zum Kamel sind beim Circus Florida mehr als 60 Tiere dabei. „Die Tierschau, die ihren Namen auch wirklich verdient hat, birgt während der Pause weitere Attraktionen. So können sich Besucher beispielsweise mit den Schlangen Tonga und Kaa kostenlos fotografieren. Nach der Vorstellung gibt es noch für die kleinen Besucher Ponyreiten in der Manege“, so wirbt der Zirkus für einen Besuch bei sich. „Der Circus Florida wurde zuletzt im Oktober 2022 durch einen amtlichen Tierarzt kontrolliert. Dabei wurden keine Mängel festgestellt. Bei einem kurzen Gastspiel Anfang Mai dieses Jahres in Flehe erfolgte daher keine Routinekontrolle“, teilt ein Stadtsprecher mit. Eine bei der Stadtverwaltung eingegangene Tierschutzbeschwerde habe den zuständigen amtstierärztlichen Dienst am 8. Mai erreicht. Der Stadtsprecher weiter: „Der Circus war zu diesem Zeitpunkt bereits abgereist, wie ein Kontrollversuch am selben Tag zeigte. Aufgrund der Beschwerde ist eine weitere Kontrolle für das nächste Gastspiel in Düsseldorf geplant.“