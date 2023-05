Parkcafés in Düsseldorf Grüne schlagen eine vierte Florabar vor

Noch sind die drei Florabars wegen ihres sanierungsbedürftigen Zustands alle geschlossen – doch es tut sich etwas, damit sie in absehbarer Zeit wieder öffnen. An der Florabar an der Emmastraße im Volksgarten etwa finden derzeit die Instandsetzungsarbeiten am Verkaufsraum und der Toilettenanlage statt, außerdem wird die Fassade überarbeitet. Laut der Stadt sollen die Arbeiten voraussichtlich im Juli fertig sein. Parallel hierzu wurde für den Neubau der Florabar im Floragarten der Bauantrag gestellt. Es ist geplant, das bestehende und heruntergekommene Gebäude, ehemals ein Kiosk, abzureißen und einen eingeschossigen Neubau zu errichten. Es soll ein Tagescafé mit einer neuen öffentlichen Toilettenanlage für die Stärkung der Freizeit- und Erholungsinfrastruktur im Florapark entstehen, so die Stadt. Das Amt für Gebäudemanagement rechnet mit einem Baubeginn im Oktober, Wiedereröffnung soll dann im nächsten Jahr gefeiert werden. Danach ist die Instandsetzung der Florabar im Sternwartpark (Alter Bilker Friedhof) vorgesehen, zu denen bereits die Vorplanungen erstellt werden.