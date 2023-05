Schwimmen in Düsseldorf Das Freibad in Benrath öffnet

Freitag in einer Woche bekommen die Benrather schon mal ihr Freibad zurück. Endlich. Morgens um 8 Uhr können die ersten Badegäste ihre Bahnen ziehen. Um 20 Uhr schließt die Pforte. Im Herbst folgt dann auch die Öffnung des Hallenbades, das seinen Namen „Badehaus Benrath – Schwimmen am Schloss“ an der Fassade trägt. Links am Neubau vorbei geht es in den Freibadbereich. Zwei Außenkassen gibt es hier. Der Eingang ist auch mit einem Online-Ticket möglich.