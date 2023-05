Rheinriff auf dem Areal Böhler Start für den Ritt auf der perfekten Welle

Hinter dem ganzen Team liegen anstrengende, nervenaufreibende Wochen und Monate. Bis kurz vor den Begrüßungen von Geschäftsführer Julien Thiele und den Gesellschaftern wurde auch am Mittwoch noch eifrig gewerkelt. Doch nun ist sie nach monatelanger Bauzeit eröffnet: die weltweit größte Indoor-Surfhalle namens Rheinriff auf dem Areal Böhler. Mit einem Soft-Opening sind die Geschäftsführer rund um Thiele und Tiberius Jeck mit ihrem Team und dem Rheinriff jetzt an den Start gegangen – allerdings mit Verspätung, denn in der ursprünglichen Planung sollte schon im vergangenen Dezember alles fertig sein.