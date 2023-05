Start der Rennen ist um 11 Uhr an der Benrather Orangerie Entenrennen auf dem Itterbach

Am Sonntag, 21. Mai, werden die Enten wieder auf den Itterbach losgelassen: Der Lions Club Düsseldorf-Schloss Benrath, der Allgemeine Bürgerverein Urdenbach (ABVU) und der Verein Charity Düsseldorf-Süd laden zum dritten Benrath-Urdenbacher Entenrennen. Die Erlöse kommen den Kinder- und Familientafeln in Benrath und Urdenbach zu Gute. Los geht es um 11 Uhr an der Orangerie des Benrather Schlosses.