Klasse 2000 in Dormagen Schulen erhalten Spende für Gesundheitsprogramm

Seit mehreren Jahren nehmen die Christoph-Rensing-Grundschule und die Grundschule Burg in Hackenbroich am Gesundheitsprogramm „Klasse 2000“ teil. Dabei lernen die Grundschüler das 1x1 des gesunden Lebens. Die EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein und der Lions Club Dormagen machen es wieder möglich. EGN-Betriebsstättenleiter Christoph Kropp übergab jetzt 3000 Euro an den Lions Club Dormagen, der mit der Spende einen großen Teil der Kosten für „Klasse 2000" abdecken kann. „Wir freuen uns sehr, mit der großzügigen Spende der EGN das Trainingsprogramm an den beiden Grundschulen weiterhin zu unterstützen. Dies machen wir schon seit vielen Jahren", sagte Alexander Schulze Wischeler, Präsident im Lions Jahr 2023/24.