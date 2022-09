Von der SG Benrath-Hassels zu Borussia Mönchengladbach : Der Fußball steht im Mittelpunkt

Nadia Belhadi (l.) und Philine Gerlach kehren immer wieder gerne zu ihrer sportlichen Heimat nach Hassels zurück. Foto: Georg Salzburg (salz)

Düsseldorf Nadia Belhadj und Philine Gerlach von der SG Benrath-Hassels wechselten vor vier Jahren zum niederrheinischen Top-Club Borussia Mönchengladbach. Aus dem Hobby Fußball ist mehr als nur eine Freizeitleidenschaft geworden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Senf

Vor vier Jahren haben sich zwei Mädchen aus Hassels aufgemacht, die Fußballwelt zu erobern. Die beiden talentierten Nachwuchskickerinnen Nadia Belhadj und Philine Gerlach von der SG Benrath-Hassels wechselten damals zum niederrheinischen Top-Club Borussia Mönchengladbach. Inzwischen gehören beide zum Kader von Gladbachs zweiter Frauenmannschaft in der Niederrheinliga. Nadia (17) verstärkt als Innenverteidigerin die Defensive. Philine (18) ist offensiv unterwegs. Aus dem Hobby Fußball ist mehr als nur eine Freizeitleidenschaft geworden.

„Unser Alltag wird vom Fußball bestimmt“, bestätigt Philine. Dreimal pro Woche Training in Mönchengladbach. Pflichtspiele am Wochenende. Der Zeitaufwand ist für die Spielerinnen im Borussen-Trikot enorm. Familie und Freizeit kommen meist zu kurz. Vor allem Schule und Fußball müssen unter einen Hut gebracht werden – oder etwa in der Reihenfolge: Fußball und Schule? „Beim Training sollte man möglichst nicht fehlen“, fügt Nadia vielsagend an.

Info EM-Spielerinnen als Vorbild Nadia Belhadj Alexandra Popp ist ihr Vorbild. In ihrer Freizeit fährt sie gern Fahrrad und geht mit Freunden Sushi essen. Auf Pizza und Burger verzichtet sie (meist). Obst isst sie statt Süßigkeiten. Philine Gerlach Bei der EM in England waren Laura Freigang und Lena Oberdorf ihre Lieblingsspielerinnen. Spaghetti Bolognese ist ihr Leibgericht. Nach ihrer langen Verletzungspause sagt sie: „Ich genieße es sehr, wieder auf dem Platz zu stehen.“

Vokabeln pauken und für Klausuren büffeln, das geschieht während des familiären Fahrdienstes. „Auswendig lernen im Auto ist aber schwierig“, räumt Nadia ein, die nach ihrem Abi am Lessing-Berufskolleg Polizistin werden will. Philine strebt nach ihrem Abschluss am Lore-Lorenz-Berufskolleg ein Studium an der Sporthochschule Köln an. Und Fußball als Beruf? „Diesen Luxus können sich im Frauenfußball nur ganz wenige Spielerinnen leisten“, zeigt sich Philine realistisch.

Wie schnell einer vielversprechenden Karriere ein vorzeitiges Ende drohen kann, hat sie am eigenen Leib erfahren. Bei einem Zweikampf im Spiel gegen Alemannia Aachen verletzte sich Philine 2020 am Knie. Die Diagnose „Kreuzbandriss“ war „ein Schlag ins Gesicht“. Operation. Reha. Die Sorge: „Kann ich wieder Fußball spielen?“ Immerhin: Der Verein stand Philine in der Zeit voll zur Seite. Trainerin Kyra Densing machte die Angreiferin durch Extra-Übungen wieder fit.

Bei der Frage, ob sich der hohe Aufwand denn überhaupt lohne, sind sich Nadia und Philine sofort einig: „Wir sind durch den Fußball reifer und selbstbewusster geworden“, lautet die Antwort. Für Nadia hat sich sogar ein großer Traum erfüllt. Für das WM-Qualifikationsspiel der marokkanischen Nationalmannschaft jüngst in Ghana erhielt die Hasselanerin eine Einladung und absolvierte ihr erstes Länderspiel. Auch im Regionalligateam der Gladbacherinnen feierte Nadia bereits ihren Ersteinsatz. Dort heißt es für die 17-Jährige vorerst allerdings: hinten anstellen. Nach einem zu harten Einsteigen im Zweikampf flog die Debütantin mit „Rot“ vom Platz.

„Es ist ein großer Sprung von einem Breitensportverein zu einem Proficlub zu wechseln“, merkt SG-Jugendtrainer Udo Löper an, der Nadia und Philine in Hassels gefördert hat und stolz auf „seine Mädchen“ ist. „Ich war immer davon überzeugt, dass sie es schaffen“, verrät Löper. Nadia und Philine seien von Anfang an trainingsfleißig gewesen und haben jede freie Minute auf der Bezirkssportanlage „Am Wald“ verbracht. Nadia trainiert bei der SG aktuell zusätzlich in der Jungen-A1 und kommt dank Zweitspielrecht auch bei den Punktspielen für die Sportgemeinschaft zum Einsatz.

Kennen Sie schon unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel? Diesmal: Ein Spaziergang durchs Herz der Stadt und zu ihren wichtigsten Themen: Opernhaus-Neubau, Gaslaternen, Waffenverbot in der Altstadt und der neue Gustav-Gründgens-Platz. Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken!