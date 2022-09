Schulbau in Düsseldorf : Neue Realschule für Unterrath

Die Visualisierung zeigt, wie die neue Realschule und die Sporthalle später aussehen sollen. Foto: IDR

Düsseldorf Rund 50 Millionen Euro kosten die Bauarbeiten. Im Sommer 2024 soll die Schule und eine Turnhalle an der Borbecker Straße in Betrieb gehen.

An der Borbecker Straße wird eine neue Realschule mit einer Sporthalle entstehen. Am Dienstag legte Stadtdirektor Burkhard Hintzsche dafür den Grundstein. Insgesamt werden 50 Millionen am Standort investiert. Die Aufnahme des Schulbetriebs ist zum Schuljahr 2024/25 geplant. Umgesetzt wird das Bauvorhaben von den Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG (IDR AG).

„Mit der neuen Realschule an der Borbecker Straße können wir in Unterrath zukünftig rund 540 Schülerinnen und Schülern einen Platz zum Lernen in modernster Umgebung anbieten. Damit reagieren wir auf die wachsenden Schülerzahlen und treiben die Schulbauoffensive in Düsseldorf weiter voran“, sagt Stadtdirektor Hintzsche.

Auf drei Etagen und rund 7900 Quadratmetern Fläche entstehen in dem neuen Gebäude insgesamt 18 Unterrichtsklassen. Die Klassen der dreizügigen Realschule werden in Clustern angeordnet, die Cluster erhalten über ein direkt angrenzendes Treppenhaus Zugang zum Schulhof.

Darüber hinaus erhält die Schule außerunterrichtliche Bereiche für Ganztag und Inklusion, Fachklassen, einen Verwaltungsbereich, eine Aula, eine Pausenhalle sowie eine Mensa. Die Zweifachsporthalle mit angegliederter Hausmeisterwohnung, Umkleiden und Geräteräumen wird insgesamt rund 1800 Quadratmeter umfassen und als eigenständiges Gebäude mit getrennter Zugänglichkeit für Schul- und Vereinsnutzung errichtet. Die Flachdächer der Schule werden intensiv begrünt, aber auch die Dächer der Sporthalle und der Hausmeisterwohnung werden mit teils intensiver und teils extensiver Dachbegrünung versehen.