Düsseldorfer Altstadt : Jazzkirche wird 20 Jahre alt und feiert Radiogottesdienst

Die Neanderkirche in der Altstadt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Düsseldorfer Jazzkirche feiert zu ihrem 20. Geburtstag am kommenden Wochenende einen Radiogottesdienst. Die Messen mit Jazzbegleitung finden in der Neanderkirche in der Altstadt statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Jazzkirche in der Düsseldorfer Neanderkirche feiert am Sonntag mit einem Radiogottesdienst ihren 20. Geburtstag. Zu hören ist der Gottesdienst aus der Düsseldorfer Altstadt ab 10 Uhr live bei WDR 5 und NDR Info, wie das Evangelische Rundfunkreferat NRW am Dienstag mitteilte.

Die Predigt hält der Pfarrer im Ruhestand, Michael Opitz. In dem Gottesdienst geht es um das Thema „Dankbarkeit“. Für Musik sorgt die Jazzband „Five in One“.

Zwei jazzbegeisterte Pfarrer haben die Jazzkirche in der evangelischen Kirchengemeinde Düsseldorf-Mitte vor 20 Jahren aus der Taufe gehoben und mit Musikern aus Düsseldorf und dem Niederrhein eine Form gefunden, in der der Jazz den Gottesdienst bereichert.

Der Innenraum der Neanderkirche ist den Angaben zufolge für diese Art von Gottesdienst besonders gut geeignet. Er ist klein und bietet eine kammermusikalische Akustik. Die Besucher sitzen dicht am Altarraum und können die Musik direkt erleben. In der Regel lädt die Jazzkirche an Sonntagabenden zu Gottesdiensten ein.

Die alte barocke Neanderkirche aus dem Jahr 1684 hat den Jazz schon in den 1960er Jahren entdeckt, wie es hieß. Musiker wie Oskar Gottlieb Blarr, Knut Kiesewetter, Kurt Edelhagen und Holger Clausen traten dort auf.

Das Quartett „Five in One“ gründete sich im Jahre 2003 nach einem gemeinsamen Konzert. Die Band hat die Jazzkirche Düsseldorf mit einer großen Jazz-Bandbreite von Standards, Improvisationen und Eigenkompositionen kontinuierlich begleitet.

(csr/epd)