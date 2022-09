Theatersaison in Düsseldorf : Takelgarn startet mit vielseitigem Programm in die neue Spielzeit

Sabine Wiegand als Dat Rosi steht wieder auf der Bühne. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Auch das kleine Theater in Friedrichstadt ist von Corona nicht verschont geblieben. Nun kehren Comedians, Schauspieler und Kabarettisten auf die Theaterbühne zurück.

Pünktlich zum Herbstanfang startet das Theater Takelgarn am 23. September in die neue Spielzeit. Voller Vorfreude blickt das Team um Helge Neuber dem Theaterherbst entgegen. Während des ersten Lockdowns 2020 hatte das Traditionstheater schließen müssen. Allerdings konnte das Takelgarn auf Open-Air umrüsten, und spielte im Sommer 2020 auf der Galopprennbahn und im folgenden Sommer im Nordpark. Die Kosten jedoch, die mit einer solchen Umrüstung einhergehen, seien von so einem kleinen Theater kaum zu tragen, sagt Helge Neuber. Auch der große Aufwand eine verfügbare Fläche zu finden, verhinderte einen diesjährigen Open-Air-Sommer für das Theater.

Jetzt geht es aber nach langer Pause wieder los: Die Programmgestaltung der kommenden Saison hat Volker Diefes übernommen. Der Künstler war vor über zehn Jahren einer der ersten Kabarettisten im Takelgarn. Nach vielen Jahren im Kom(m)ödchen kehrte er im Frühjahr in das Takelgarn-Team zurück. Neben der Programmplanung übernimmt Diefes auch den Social-Media-Auftritt des Theaters. Die Beiträge sollen „Appetit machen auf das Programm“, so Helge Neuber.

Diefes selbst ist diesmal auch auf der Bühne zu sehen, zum Beispiel im „Doppelten Harry“ am 17. Dezember. Gemeinsam mit Harry Heib schlüpft er in die Rolle seines Jugendidols Harald Juhnke und nimmt die Zuschauer mit auf eine musikalische Zeitreise und auf einen „gespielten Witz“. Lustig wird es ebenfalls beim „Etwas anderen Adventssingen“ am 25. November mit Comedian Horst Fyrguth und Jazzmusiker Sören Leyers.

Aber auch alte Programmklassiker warten auf die Gäste: „Aber bitte mit Udo“, ein Show-Abend gefüllt mit den Hits von Udo Jürgens, feierte bereits vor zwölf Jahren Premiere und gibt es am 17. November zu sehen. Auch Thilo Seibel mit seinem Programm „Parodiesisch“ oder Sabine Wiegand als Dat Rosi sind wieder mit dabei.