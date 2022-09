Wiederholter Diebstahl in Mönchengladbach : Die fünf Radstellen werden jetzt kontrolliert

Mönchengladbach Immer wieder wurden die Werkzeuge an den orangefarbenen Säulen gestohlen. Jetzt passt der Volksverein auf die Servicestationen auf.

Eine Luftpumpe und Werkzeug für kleinere Reparaturen an Fahrrad, Kinderwagen oder Rollstuhl – das gibt es an fünf Stellen im Stadtgebiet. Die Radservicestationen sind als praktisches Angebot für Radfahrende gedacht. Doch wiederholt bedienten sich auch Diebe dort: In Rheydt wurde beispielsweise Werkzeug gestohlen und ein Ventilkopf abgeschnitten – kurz nachdem die Säule im September 2021 aufgestellt worden war. Kaum wurde das Werkzeug ersetzt, war es schon wieder weg. Daraufhin entschied die Stadt, das Multi-Tool vorerst nicht erneut zu ersetzen. Auch andere Stationen in Mönchengladbach blieben nicht verschont. An der Richard-Wagner-Straße wurde das Multi-Tool entwendet. Für den Konstantinplatz in Giesenkirchen gab es ebenso Diebstähle zu vermelden.

Die fünf Radstationen wurden 2021 im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche im Mönchengladbacher Stadtgebiet installiert – für den Fall, dass unterwegs eine Panne geschieht. Die erste orangefarbene Säule wurde auf dem Konstantinplatz in Giesenkirchen errichtet. Weitere Standorte der Servicestationen sind das Aretzplätzke in Eicken, der Marktplatz in Rheydt, die Kreuzung Monschauer Straße/Aachener Straße in Holt sowie an der Blauen Route direkt am Blauhaus an der Richard-Wagner-Straße.