Bonava baut in der Paulsmühle um die 550 Wohnungen : Bezirksvertretung gibt den Weg frei für die „Paulshöfe“

Im Juli starteten die Bauvorbereitungen für die derzeit geplanten 550 neuen Wohnungen. Bewohner der Paulsmühle hatten sich jahrelang gegen die Anzahl der neuen Wohnungen gewehrt. So viele neue Menschen vertrage das Viertel nicht, lautete die Kritik. Die Zahl der Wohneinheiten lag in einem ersten Aufschlag bei 570, wurde dann auf rund 500 reduziert. Nun könnten es doch wieder rund 550 werden. Vermarktet wird das neue Quartier unter dem Titel „Zuhause zwischen Landidylle, Schlossromantik und Großstadtleben“. Im Herbst will Bonava mit den ersten Hochbauarbeiten beginnen. Der Bezug soll Ende 2024 starten. Die letzten Bewohner sollen 2028 einziehen können.

In den insgesamt sechs Mehrfamilienhäusern zwischen Telleringstraße, Lilli-Marx-Straße und Paulsmühlenstraße soll es einen Mix aus Miet- und Eigentumswohnungen geben. 82 Kauf-Einheiten weist das Unternehmen auf seiner Internetseite aktuell aus - angefangen von einer Zwei- bis zu einer Fünf-Zimmer-Wohnung (von 50 bis 128 Quadratmeter). Die Preise belaufen sich zwischen 387.500 und 850.000 Euro. 21 Wohnungen sind derzeit in der Akquise. Das Quartier Paulshöfe teilt sich nach Angaben von Bonava in fünf unterschiedlich große Baufelder auf. Im ersten Abschnitt entstehen 52 Eigentumswohnungen sowie 74 Wohnungen in den Segmenten öffentlich gefördert und preisgedämpft.