Awo Projekt „Do It“ in Mönchengladbach : Ehrenamtliche Vormünder für junge Geflüchtete gesucht

Awo Projekt „Do It“ in Mönchengladbach

Mönchengladbach Für das Projekt „Do It" sucht die Arbeiterwohlfahrt engagierte Menschen, die unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge helfen möchten. Dazu gibt es einen Informationsabend.

Seit vielen Jahren suchen Kinder und Jugendliche aus den Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt Schutz in Deutschland. Sie kommen nicht selten allein und mit einer leidvollen Fluchtgeschichte im Gepäck – aber auch mit der Hoffnung darauf, endlich Sicherheit und eine bessere Lebensperspektive zu finden. Sie mussten ihre Eltern, Geschwister und Freunde zurücklassen, wurden von ihnen getrennt worden, oder haben sie sogar verloren. Hier in Deutschland brauchen sie einen Menschen an ihrer Seite, dem sie vertrauen können und der sich für sie einsetzt. Vor diesem Hintergrund sucht die Awo Mönchengladbach, im Rahmen des Projektes „Do It”, weiterhin ehrenamtliche Vormünder für junge Geflüchtete.