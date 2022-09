Kongress in Düsseldorf : Wie Unternehmen die Zukunft des Internets erobern

Kongress in Düsseldorf

Düsseldorf Beim neuen Markenfestival in der Arena geht es um das Metaverse, zudem um Blockchain und Nachhaltigkeit. Mit dabei sind auch Experten aus den USA.

Um nicht weniger als die Zukunft des Internets soll am Mittwoch beim neuen Markenfestival in der Arena nachgedacht werden. Zentrale Themen: Wie nehmen Unternehmen die neuesten, digitalen Trends auf? Was kommt da überhaupt auf sie zu? Und wie können sie sich dazu bestmöglich verhalten? Auf Fragen wie diese soll die Premiere dieses Kongresses Antworten liefern.