Bildungsbericht 2022 : Zahl der Auszubildenden in Mönchengladbach steigt

Zahl der Auszubildenden in Mönchengladbach steigt

Mönchengladbach Der Bildungsbericht 2022 des IHK gibt erfreuliche, aber auch nüchterne Erkenntnisse. Welche Berufe gefragt sind und was sich ändern muss.

915 neue Ausbildungsverträge sind im vergangenen Jahr in Mönchengladbach geschlossen worden – 29 mehr als im Jahr 2020. Diese und viele weitere Zahlen zum Thema Bildung listet der Bildungsbericht 2022 auf, den Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, und IHK-Geschäftsführerin Daniela Perner bei der Medical Park Borussia Mönchengladbach GmbH vorgestellt haben. Das Unternehmen ist eines von 368 Erstausbildungsbetrieben im IHK-Bezirk. Aus der Datenlage ergäben sich gute, aber auch nicht so gute Erkenntnisse.. Immerhin fehlen am Mittleren Niederrhein derzeit bis zu 23.000 Fachkräfte – Tendenz steigend.