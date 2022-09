Mönchengladbacher Stadtgeschichte : Auf der Suche nach Kulturspuren im historischen Stadtkern

Karl-Heinz Schumacher, Leiter der Unteren Denkmalbehörde, hielt einen Vortrag in der Citykirche. Foto: Markus Rick Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Beim Tag des offenen Denkmals erfuhren Besucher bei Vorträgen und Führungen Wissenswertes über die Mönchengladbacher Stadtgeschichte.

Ganz im Zeichen der Kloster- und Stadtgründung stand der diesjährige Tag des offenen Denkmals in der Stadt. Zum Thema „Von Auerochsen, Mönchen & Engelskulpturen. Kulturspuren in Mönchengladbach“, hatte der Fachbereich „Bauordnung und Denkmalschutz – Untere Denkmalbehörde“ der Stadtverwaltung eingeladen. Organisiert wurde eine Veranstaltung in der Citykirche mit Vortrag und anschließenden Führungen rund um das Münster, den Brunnenhof und das Rathaus Abtei. Im Referat von Karl-Heinz Schumacher, Leiter der Unteren Denkmalbehörde, konnten Besucher anhand digital gezeigter Zeichnungen und Bilder inklusive Erläuterungen die unterschiedlichen Bauspuren verfolgen. Hier ging es unter anderem um den Ursprung der ehemaligen Benediktinerabtei und die Stadtgründung. Auch im Kurzvortrag des Technischen Beigeordneten Gregor Bonin wurde die wechselvolle Bau- und Nutzungsgeschichte des Klosterquartiers thematisiert.