Drei Ehrungen, eine Premiere und ein Abschied : Sie bekommen den Marketing-Preis 2022

2022 wurde erstmals der Marketing-Preis in einem neuen Erscheinungsbild vergeben. Foto: Andreas Koenig

Kevelaer Drei Unternehmen standen zum Thema Ausbildung am Freitagabend besonders im Fokus. Mit der Präsentation der neuen Trophäe gab es eine Premiere und einen Abschied: Wirtschaftsförderer Hans-Josef Bruns geht in Ruhestand.

Der Abend hatte alles, was es braucht, um filmreif und ansprechend für ein großes Publikum zu sein: Es gab eine Premiere, einen Abschied, drei tolle Hauptdarsteller und ausgewählte Musikstücke. Der Kevelaerer Marketing-Preis bot, nach zwei Jahren Corona-Pause erstmals wieder in Präsenz durchgeführt, genau das.

Im Mittelpunkt des Geschehens standen die drei Preisträger. Angesichts von Fachkräftemangel und der Suche nach passenden Auszubildenden stand im Fokus des Abends: die Ausbildung. Wie der Weg danach aussehen kann, wie Auszubildende durch lokale Betriebe in und mit ihren eigenen Fähigkeiten gefördert werden, wurde den 500 Gästen durch die sehr unterschiedlichen Preisträger sehr plastisch nahegebracht. Die Preisträger:

Info Der Marketing-Preis hat ein neues Design Die neue Trophäe ⇥Foto: Koenig Foto: Andreas Koenig Historie Nach 35 Jahren hat der Kevelaerer Marketing-Preis ein neues Aussehen bekommen. Angelehnt an das Corporate Design der Stadt wird ein bronzenes „K“ verliehen statt einer Kupfer-Plakette. Unikat Jeder Preis ist eine Einzelanfertigung. Entworfen und hergestellt wurden die Preise von der Goldschmiede Polders aus Kevelaer.

Tobias Steegmann steht exemplarisch für jemanden, der zunächst das gemacht hat, was aktuell viele Jugendliche reizt: Er ging ins Ausland. Nach dem Realschulabschluss zog es ihn für ein Jahr in die USA. Zurück in Kevelaer folgte das Abitur und der Zivildienst als Hausmeister des Priesterhauses. Beim anschließenden Studium mit dem Schwerpunkt Logistik in Venlo war schnell klar: Theorie ist nicht alles. Durch den elterlichen Betrieb wuchs das Interesse am Garten- und Landschaftsbau immer mehr. Es folgte ein dreijähriges Studium im Bereich Ingenieurwesen. 2019 erfolgte der Führungswechsel. Tobias Steegmann übernahm den Betrieb des Garten- und Landschaftsbaus Steegmann von Vater Christoph, der ihm immer noch beratend und planend zur Seite steht. Der Betrieb beschäftigt drei erfahrene Ausbilder, und jedes Jahr wird ein neuer Ausbildungsplatz zur Verfügung gestellt.

Preisträger Tobias Steegmann vom GaLa Bau Steegmann Foto: Andreas Koenig

Kristina Janßen kam als Auszubildende zum Familienunternehmen Herbrand und ist nun verantwortlich für die Auszubildenden. Die Stelle der Referentin für Aus- und Weiterbildung wurde eigens für sie geschaffen. Mitgebracht hat sie nicht nur die selbst gesammelten Erfahrungen im Unternehmen, sondern es schloss sich auch ein Lehramts-Studium an. Ihr Wissen nutzt Kristina Janßen, um viele Projekte für die über 150 Auszubildenden, die sie in der Herbrand-Gruppe begleitet, umzusetzen. Zu der Unternehmensgruppe gehören mehr als 1100 Mitarbeiter in 16 Städten an 21 Standorten. 2022 starteten 50 junge Menschen ihre Ausbildung.

Kristina Janßen ist Referentin für Aus- und Weiterbildung bei Herbrand. Foto: Herbrand

Klaus Bückendorf hat seine Ausbildung zum Karosseriebauer nach seinem Abitur beim Unternehmen Herbrand gemacht. Bereits nach der Gesellenprüfung nahm die Idee der Selbstständigkeit immer mehr Gestalt an. Er machte seinen Meister und blieb lange der Herbrand-Gruppe verbunden. Seit 2015 geht Bückendorf mit der Fahrzeugbau Kevelaer GmbH seinen eigenen Weg. Sonderfahrzeugbau, Aus- und Umbauten von Transportern und Lkw-Aufbauten sind seine Leidenschaft. Aktuell beschäftigt er einen Auszubildenden, hätte aber noch Kapazitäten. „Wenn du gutes Personal haben möchtest, musst du es selber ausbilden“, lautet die Überzeugung Bückendorfs.

Klaus Bückendorf (Mitte) ist Chef der Fahrzeugbau Kevelaer GmbH. Foto: Andreas Koenig