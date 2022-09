Festakt zu Mariä Geburt : Bischof aus Reykjavík hält Pontifikalamt in Kevelaer

Kevelaer Anlass des Besuchs sind die Feierlichkeiten zu Mariä Geburt. Am Samstag führt deshalb eine stimmungsvolle Lichterprozession durch die Stadt.

Am Sonntag nach dem Fest Mariä Geburt begeht die Pfarr- und Wallfahrtsgemeinde St. Marien traditionell die sogenannte Äußere Feier dieses Festes. Am Festtag selbst, am Donnerstag, 8. September, feierte der Weihbischof des Bistums Osnabrück , Johannes Wübbe, ein Pontifikalamt in der Basilika.

Die Äußere Feier beginnt traditionell am Vorabend mit der Vigil in der Marienbasilika und der anschließenden Lichterprozession durch die Straßen der Stadt. Die stimmungsvolle Lichterfeier beginnt am Samstag, 10. September, um 19.30 Uhr.

Tencer, der 1963 in der Tschechoslowakei geboren wurde und 1986 die Priesterweihe empfing, ist seit 2015 Bischof der Diözese in Island. Er gehört dem Orden der Kapuziner an. „Schon im Vorfeld“, so Kauling, „war eine große Freude bei Bischof Tencer zu spüren, uns an diesem Festtag zu besuchen. Ganz bewusst haben wir in jüngerer Zeit auch Bischöfe aus entlegeneren Gebieten zu uns nach Kevelaer eingeladen. Ein solcher Blick über unseren Tellerrand tut uns und der Kirche gut. Papst Franziskus macht es uns immer wieder deutlich, wie wichtig dieser Blick in die entlegeneren Gebiete ist. Die Kirche ist immer größer, als wir glauben! Das wollen wir an Mariä Geburt auch erfahrbar machen und freuen uns auf die Eindrücke und Erfahrungen, die auch Bischof Tencer uns an diesem Wochenende schenken wird.“