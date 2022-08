Deutscher Fernsehpreis 2022 : TV-Preis wird erstmals an zwei Abenden vergeben

Barbara Schöneberger wird auch in diesem Jahr den Deutschen Fernsehpreis moderieren. Foto: dpa/Uwe Ernst

Köln Bald ist es wieder soweit: Der Deutsche Fernsehpreis 2022 wird vergeben. Das ZDF zeigt die Veranstaltung dieses Jahr live an zwei aufeinanderfolgenden Abenden.

Der Deutsche Fernsehpreis 2022 wird in diesem Jahr an zwei Abenden vergeben: Am ersten Abend, in der „Nacht der Kreativen“ zeichnen Fernsehgrößen die Nominierten in elf Personenkategorien aus den Bereichen Fiktion, Unterhaltung und Information aus. In der Primetime-Show „TV-Highlights des Jahres“ am Folgeabend werden die restlichen Preise in 19 Kategorien vergeben. Auch auf musikalische Einlagen und einige Überraschungen können sich Zuschauer freuen.

Wann und wo wird der Deutsche Fernsehpreis 2022 vergeben?

Der 23. Deutsche Fernsehpreis wird am Dienstag, 13. und Mittwoch, 14. September in Köln verliehen. Die Veranstaltung am Dienstag steht unter dem Motto „Nacht der Kreativen“, wird moderiert von Jana Pareigis und wird zeitversetzt am späten Dienstagabend/Mittwochmorgen ausgestrahlt. Das Hauptevent findet am Mittwoch, 14. September um 20.15 live statt. Moderieren wird die Gala Barbara Schöneberger.

"Die Nacht der Kreativen - Der Deutsche Fernsehpreis 2022": Mittwoch, 14. September 2022, um 0.45 Uhr im ZDF

"Die TV-Highlights des Jahres - Der Deutsche Fernsehpreis 2022": Mittwoch, 14. September 2022, um 20.15 Uhr im ZDF

Wo läuft die Veranstaltung im TV und Livestream?

Die Preisverleihung am Dienstag wird nach der Veranstaltung im ZDF ausgestrahlt. Das Hauptevent am Mittwoch wird live im Free TV beim öffentlich-rechtlichen Sender ZDF übertragen. Parallel dazu können Sie den Deutschen Fernsehpreis 2022 im Livestream in der ZDF-Mediathek oder der Streamingplattform Joyn verfolgen. Nach der Ausstrahlung ist die Wiederholung der Veranstaltung in der ZDF-Mediathek kostenlos abrufbar.

Welche Kategorien gibt es?

Der Deutsche Fernsehpreis wird in insgesamt 30 Kategorien verliehen:

Bester Fernsehfilm

Bester Mehrteiler

Beste Drama-Serie

Beste Comedy-Serie

Beste Schauspielerin Fernsehfilm / Serie

Bester Schauspieler Fernsehfilm / Serie

Beste Regie

Bestes Buch

Beste Kamera / Bildgestaltung

Bester Schnitt

Beste Musik

Beste Ausstattung (Kostüm/Szenenbild/VfX)

Beste Unterhaltung Show

Beste Unterhaltung Late Night

Beste Comedy

Beste Unterhaltung Reality

Bestes Factual Entertainment

Beste Moderation / Einzelleistung Unterhaltung

Beste Regie Unterhaltung

Bester Autor / Bestes Buch Unterhaltung

Beste Ausstattung Unterhaltung

Beste Information

Beste Dokumentation / Reportage

Bestes Infotainment

Beste Sportsendung

Beste Moderation / Einzelleistung Information

Beste Kamera Information / Doku

Bester Schnitt Information / Doku

Förderpreis

Ehrenpreis der Stifter

