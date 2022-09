Erinnerung an den Besuch im Jahr 1990 : Als die Queen in Weeze war

Foto: dpa/Toby Melville 37 Bilder Das ist Queen Elizabeth II.

Weeze Auch am Niederrhein herrscht Bestürzung über den Tod der englischen Königin Elizabeth. Durch die frühere RAF Basis Laarbruch gibt es eine besondere Beziehung zum Vereinigten Königreich.

Von Sebastian Latzel

Der Tod der Queen hat auch in Weeze für viel Bestürzung gesorgt. Denn die Kommune hat wie kaum eine andere im Kreis Kleve eine enge Beziehung durch den früheren Militärflughafen Laarbruch zu Großbritannien. „Vorstand und Mitglieder des RAF Laarbruch Museums sind sehr traurig, solch eine Persönlichkeit verloren zu haben“, so Heinz Willi Knechten am Donnerstagabend. „Die gesamte 45-jährige Präsenz der RAF in Weeze-Laarbruch stand ja unter ihrer Regentschaft. Wir werden die Großbritannien-Flagge vor dem Museum mit einem Trauerflor versehen.“

Am Flughafen stieg die Queen in eine Limousine. Foto: Archiv RAF Museum/Archiv RAF Museum Laarbruch

Queen Elizabeth II. war sogar einmal selbst zu Besuch in Weeze. Zu verdanken ist das ebenfalls dem Flughafen. Denn der Queen-Besuch galt eigentlich der Royal Air Force. Gleichwohl war der Tag für die Gemeinde ein großes Ereignis. Zu diesem Anlass wurde extra ein neues Goldenes Buch angeschafft, in das sich seitdem die Prominenz einträgt, die Weeze besucht. Auf der ersten Seite des Buches ist das Bild der Queen zu sehen. Am 23. November 1990 unterschrieb sie mit Elizabeth R. Das „R“ steht für Regina, also Königin.

Britische Schulkinder begrüßten die Queen. Fotos: Archiv RAF Musuem Foto: Archiv RAF Museum/Archiv RAF Museum Laarbruch

„Es war der bedeutendste Tag in der Geschichte des Flugplatzes“, so kommentierte der damalige Presseoffizier Bill Hall den fünfstündigen Besuch der Queen, den Heinz Willi Knechten im Weezer Geschichtsbuch von 2016 dokumentiert hat. Der Besuch war zuvor minutiös vorbereitet und in mehreren Proben durchexerziert worden. Auch die Polizeihunde waren seinerzeit offenbar nervös. Während später Polizeihund Max die Hand der Queen küsste, soll bei der Generalprobe eine Woche zuvor ein Wachhund den Mantelstoff von Gemeindedirektor Wienen zerrissen haben.

Für den Besuch der Queen hatte die Gemeinde extra ein neues Goldenes Buch angeschafft. Foto: Archiv RAF Museum/Archiv RAF Museum Laarbruch

Um 12.08 Uhr war das Flugzeug mit der Queen gelandet und in die Parkposition neben den Hangar 1 gefahren. Genau der Platz, an dem heute die Passagiere am Airport in die Flieger steigen. Die Queen kam im türkisfarbenen Mantel, Ton in Ton mit ihrem seidenen Hut. Die Königin stieg in eine noble Daimler-Limousine. Vor der Offiziersmesse warteten 600 britische Schulkinder mit Fähnchen, die die Queen begeistert begrüßten. Die fünfjährige Bree Saunders durfte der Majestät bei dem Durchschreiten des Spaliers einen Herbstblumenstrauß übergeben.

Als Geschenk der Kommune gab es eine Zeichnung der Weezer Kirche, die sich die Queen interessiert ansah.

Es folgte ein festliches Dinner, bei dem als Vorspeise Brokkoli in Walnusssoße gereicht wurde. Hähnchenbrust mit Königsgarnelen, kleine Röstkartoffeln, Erbsen in der Schale sowie zum Dessert ein Eis in den Landesfarben schlossen sich an. Die Etikette gebot, dass sich alle von ihren Sitzen erhoben, als sich die Queen nach dem Essen noch einmal für zehn Minuten zurückzog. Man munkelt, dass für den Besuch der Königin extra eine neue Toilettenanlage gebaut worden war.

Genau um 17 Uhr war der wichtige und aufregende Tag für Laarbruch vorbei. Von Weeze flog die Königin nach Bonn, wo sie zum Abschluss des kurzen Deutschlandbesuches mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker für ein einstündiges „Teegespräch“ zusammentraf.