Aktion von IHK und Kreishandwerkerschaft : Gute Bilanz der „Check In Berufswelt“

Krefeld 1418 Krefelder Jugendliche informierten sich in diesem Jahr über Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten. Das sind fast doppelt so viele wie vor einem Jahr. Doch noch immer sind nicht die Vor-Corona-Zahlen erreicht.

„Ich habe mir drei verschiedene Berufe angesehen: Ich war im Holiday Inn und habe mir das Hotelfach angesehen, ich war bei der Bundeswehr und der Polizei. Am Ende ist für mich die Polizei der Beruf, in den ich nach dem Abi gehen möchte“, sagt Narim. Die 15-Jährige erzählt, sie habe lange mit einem Polizisten gesprochen. „Vor allem seine privaten Sichtweisen haben mich interessiert. Was er an dem Job mag, was ihm nicht so gefällt, warum er das macht und was er mir raten würde“, erinnert sie sich. Noch vor einem halben Jahr wäre der Gedanke an eine Polizeilaufbahn ihr nicht gekommen, erzählt sie. „Damals hätte ich eher in Richtung Kfz tendiert“, sagt sie lachend.