Heimatverein ehrt Politiker : Jonges verleihen Armin Laschet die Jan-Wellem-Medaille

Armin Laschet (l.) nahm die Auszeichnung von Jonges-Bass Wolfgang Rolshoven entgegen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Heimatverein zeichnete den ehemaligen Ministerpräsidenten und Kanzlerkandidaten im Henkel-Saal aus und machte ihn zum Ehrenmitglied. Der bedankte sich mit einer gutgelaunten Rede.

Der frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet ist mit der Großen Goldenen Jan-Wellem-Medaille der Düsseldorfer Jonges geehrt worden. Der Politiker nahm die Auszeichnung am Dienstagabend während eines Ehrenabends des Heimatvereins im Henkel-Saal entgegen. Mit der Medaille werden nach Angaben der Jonges Menschen geehrt, die sich um Düsseldorf in besonderer Weise verdient gemacht haben.

Der prominente Preisträger zog zahlreiche Besucher an, der Saal war entsprechend voll. Alle vier Düsseldorfer Landtagsabgeordneten der CDU wollten die Ehrung für ihren Perteifreund verfolgen, auch Vertreter der Partei aus dem Stadtrat waren da, ebenso eine Reihe von Vertretern der Düsseldorfer Wirtschaft.

Laschet sollte eigentlich bereits 2021 geehrt werden – in dem Jahr, in dem er noch CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat der Union war. Die Verleihung wurde aber damals durch die Pandemie verhindert. Der Heimatverein hat dennoch an dem Preisträger festgehalten, der nun im Bundestag sitzt, aber aus der ersten Reihe der Politik verschwunden ist. „Der Vorstand fühlt sich geehrt, dass in seiner Amtszeit diese Ehrung einem ganz besonderen Menschen gilt, der viel für unser Bundesland NRW getan hat“, sagte Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven.

Der Aachener Armin Laschet war von 2017 bis 2021 Ministerpräsident und bis zum vergangenen Januar für ein knappes Jahr Bundesvorsitzender der CDU – das Amt stellte er nach der Niederlage bei der Bundestagswahl 2021 zur Verfügung.

Parteifreund Lutz Lienenkämper, einst Minister in Laschets Kabinett und seit 2012 Mitglied des Heimatvereins, bezeichnete den Geehrten in seiner Laudatio als einen Menschen, „der sich trotz ganz herausragender Leistungen selber nie ganz so wichtig nimmt“. In Drucksituationen habe er immer wieder Würde und Haltung gezeigt, ob bei Siegen oder Niederlagen.

Die Jonges, so betonte Lienenkämper, zeichneten einen „gutbürgerlichen, liberalen und toleranten Katholiken“ aus, der einen „weltoffenen Patriotismus“ fördere und lebe. In seiner Zeit als Ministerpräsident habe Armin Laschet zudem als Wegbereiter Mut gemacht – „für ein anderes, ein dynamisches Nordrhein-Westfalen“.

Laschet dankte in seiner Rede den Jonges dafür, dass sie an der Ehrung für ihn festgehalten haben. Als die Entscheidung dafür gefallen sei, sei seine Welt noch eine andere gewesen. Er lobte den Heimatverein dafür, dass er in einer Welt, in der Menschen ihre eigene Blase kaum verließen, unterschiedliche Gruppen und politische Richtungen zusammenbringe. „Düsseldorfs ganze Vielfalt findet sich bei den Jonges wieder“, sagte er.

Hinsichtlich seines Wirkens in der Landeshauptstadt selbst wies er unter anderen auf den Umzug der Staatskanzlei zurück in die Villa Horion hin. Zudem lobte er die Stadt für die schnelle Entscheidung, die Invictus Games ausrichten zu wollen – dass Düsseldorf innerhalb kürzester Zeit eine Zusage geben konnte, sei entscheidend gewesen. „Wenn die Spiele stattfinden, wird die ganze Welt wieder auf Düsseldorf sehen.“

Die Jan-Wellem-Medaille, die aus 333er Gold gegossen ist, ist die Nachbildung einer Medaille aus dem Sarkophag des Kurfürsten Johann Wilhelm im Mausoleum der Andreaskirche. Sie wurde 1936 erstmals verliehen, inzwischen gibt es alle zwei Jahre eine neue Ehrung. Mit der Verleihung ist die Ehrenmitgliedschaft in dem Verein verbunden.