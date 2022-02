Impfungen für Pflegepersonal in Düsseldorf : Erste Lieferung mit „Totimpfstoff“ erwartet

Düsseldorf Die erste Lieferung des Impfstoffs Novavax soll in den kommenden zwei Wochen in Düsseldorf ankommen. Es ist aber streng geregelt, wer zunächst Anspruch auf den sogenannten Totimpfstoff hat.

In den kommenden zwei Wochen soll die erste Lieferung mit dem sogenannten Totimpfstoff Novavax in Düsseldorf ankommen. Das Kontingent sei jedoch sehr begrenzt, sagte Stadtdirektor Burkhard Hintzsche am Donnerstag. Der Impfstoff gehe zu einem großen Teil (75 Prozent) priorisiert an Personen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind, etwa an Personal der Feuerwehr oder in Krankenhäusern sowie an ambulante Pflegekräfte mit Arbeitgeberbescheinigung. Weitere 20 Prozent der Dosen sind Personen vorbehalten, die eine Unverträglichkeit für mRNA-Impfstoffe haben. Lediglich fünf Prozent sollen zunächst an sonstige interessierte Personen aus der Bevölkerung gehen – diese könnten einen Termin im Impfzentrum vereinbaren, sobald die Liefertermine feststehen.