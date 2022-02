Junges FFT : Tanztheater lässt Dämonen freien Lauf

Düsseldorf Dämonen können Angst machen, müssen sie aber nicht. Das FFT bietet mit seinem neuen Stück jungen Menschen einen Raum zur Auseinandersetzung mit den eigenen negativen Gefühlen.

Wir alle spüren Emotionen, manchmal kochen sie in uns hoch, an anderen Tagen bleiben wir gelassen, manche können sie unterdrücken, andere müssen sie rauslassen. Unsere negativen Gefühle können wir aber auch als Dämonen sehen, die uns steuern, uns wütend, traurig oder ängstlich machen. Um starke negative Gefühle und den Umgang mit ihnen geht es auch im dokumentarischen Tanztheater „Dämonen“, dass am Sonntag, 20. Februar, im Forum Freies Theater (FFT) seine Premiere feiert.

Im Jungen FFT werden Dämonen jedoch nicht im christlichen Sinne oder wie in einem Fantasyroman interpretiert, sondern eher als Verbildlichung von negativen Gefühlen. Eines ist jedoch klar: Wir müssen uns nicht schämen, denn Dämonen sind ein Teil von uns, der uns lebendig macht. In der Inszenierung geht es deshalb vor allem um die Fragen: Wie sieht mein Dämon aus? Was will er von mir? Spricht er mit mir? Tanzt er vielleicht sogar mit mir?