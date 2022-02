Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Todesfälle und Inzidenz sinkt leicht

Kreis Mettmann 1275 Covid-Neuinfektionen aber auch zwei weitere Todesfälle meldet das Kreisgesundheitsamt für Donnerstag. Damit hat die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie im Kreis die Marke von 900 überstiegen.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Donnerstag 5573 Infizierte erfasst, 403 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 491 (+11; 115 neu infiziert), in Haan 384 (-20; 103 neu), in Heiligenhaus 233 (-27; 58 neu), in Hilden 694 (-94; 143 neu), in Langenfeld 695 (-90; 144 neu), in Mettmann 509 (-26; 121 neu), in Monheim 470 (-31; 111 neu), in Ratingen 883 (-151; 180 neu), in Velbert 891 (-1; 216 neu) und in Wülfrath 323 (+26; 84 neu).