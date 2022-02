Prozess in Düsseldorf : Zigarettenkippe sorgt für Brand in Tonstudio

Düsseldorf Weil er eine Zigarettenkippe in den Mülleimer warf, ist ein 37-Jähriger nun zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Glut sorgte für einen Brand mit einem Schaden von fast 100.000 Euro.

Eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe kostet einen 37-jährigen Raucher zur Strafe jetzt 2400 Euro. So hat am Donnerstag ein Amtsrichter entschieden und hat diese Summe in Abwesenheit des Angeklagten als schriftlichen Strafbefehl verhängt. Der Schuldspruch erging wegen fahrlässiger Brandstiftung. Denn die Kippe des Angeklagten hatte damals spätnachts in einem Mehrfamilienhaus an der Erkrather Straße einen Kellerbrand mit rund 90.000 Euro Sachschaden angerichtet.