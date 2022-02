Das gilt auch für Hückeswagen : Impfen in den Impfstellen auch ohne Termin

Die beiden Eingänge zur Impfstelle unterhalb des Bürgerbüros sind ausgewiesen - hier der Zugang vom Bahnhofsplatz. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Kurzentschlossene können sich ab kommender Woche auch ohne Termin eine Impfung in einer der drei oberbergischen Impfstellen, darunter die in Hückeswagen am Bahnhofsplatz, geben lassen.

Eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung war in der Hückeswagener Impfstelle am Bahnhofsplatz sowie den beiden anderen des Oberbergischen Kreises in Gummersbach und Waldbröl bislang ausschließlich nach einer Terminvereinbarung möglich. Lediglich an Aktionstagen Anfang Februar konnten Impfwillige spontan vorbeikommen. „Dieses Angebot wird jetzt ausgeweitet“, berichtet Jessica Schöler von der Pressestelle des Kreises. Ab Montag, 21. Februar, ist die Terminvereinbarung für die Impfstellen nicht mehr erforderlich – unter www.obk.de/impfen aber weiterhin möglich. Wer ohne Termin kommt, muss mit Wartezeiten rechnen.

Angeboten werden alle Impfungen ab zwölf Jahren, wobei die Impfungen der Fünf- bis Elfjährigen weiterhin ausschließlich nur in der Gummersbach Impfstelle und nach Terminvereinbarung vorgenommen werden. Derzeit werden je nach Altersgruppe die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna angeboten, zeitnah soll für alle ab 18 Jahren auch der neue Proteinimpfstoff von Novavax bereitstehen – wer diesen injiziert bekommen möchte, benötigt einen Termin. Die erste Lieferung erfolgt voraussichtlich am 21. Februar. Wie viel Impfstoff jedoch geliefert werden wird, ist noch unklar.

Das Vakzin von Novavax soll priorisiert verimpft werden, teilt Jessica Schöler mit. Für Mitarbeiter etwa von Krankenhäusern, Senioren- und Pflegeheimen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind, werden zunächst etwa 75 Prozent der verfügbaren Dosen reserviert. Weitere 20 Prozent steht für Personen parat, denen eine Unverträglichkeit in Bezug auf die vorhandenen mRNA-Impfstoffe ärztlich attestiert wird.

(büba)