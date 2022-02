Kultveranstaltung im Zakk : Die „Poesieschlacht“ feiert 25. Geburtstag

Sandra Da Vina moderiert das Format. Foto: Marvin Ruppert

Wer sich für Literatur interessiert und in Düsseldorf lebt, kommt an ihr nicht vorbei: Die „Poesieschlacht“ feiert ein Jubiläum. Am 20. Februar gibt es die nächste Ausgabe.

1995 traf sich ein kleiner Kreis Literaturbegeisterter in der Zakk-Kneipe an der Fichtenstraße, um „Maulgetrommel“ zu lauschen. In den folgenden 25 Jahren bekam der Treff mit „Poesieschlacht“ einen neuen Namen und zog erst in den Club, später in den großen Saal um.

Wie ein Baum, der viele Äste ausbildet, kamen immer neue Ableger, wie das spannende Format „Dead or Alive“, bei dem Schauspieler mit Texten verstorbener Autoren gegen Poetry Slammer antreten oder ein Slam für Gehörlose hinzu. Heute kommt niemand, der sich für Spoken Word und die Kunst der kurzen Textbeiträge interessiert, an der „Poesieschlacht“ vorbei. Düsseldorf als Austragungsort deutschsprachiger Poetry Slams und Meisterschaften wird in einem Atemzug mit Berlin, Wien und Zürich genannt. Das Besondere: „Kein anderes Wortfestival hat über so einen langen Zeitraum eine Stammbühne“, stellt Markim Pause fest. Ein Urgestein der Szene und seit 2001 Moderator der „Poesieschlacht“. Ein Jahr zuvor war das Zakk erstmals Austragungsort für die „Natural Poetry Slams“. Mit „Roots“ als einem weiteren Ableger, bespielten Spoken Word-Künstler 2021 Open Air Bühnen in der Stadt.

Kabarettistin und Autorin Sandra Da Vina hat selbst frühe Erfahrungen im Trainingslager für Poetry Slammer gemacht. „Als ich zum ersten Mal bei der Poesieschlacht mitmachte, fand ich das Auslosen der Reihenfolge für die Auftritte ganz schlimm. Ich war so aufgeregt“, erinnert sie sich. Mittlerweile moderiert sie das Format selbst und gibt schmunzelnd zu: „Wir losen immer noch aus. Ich kann mich sehr gut in die Teilnehmer reinversetzen, wenn sie nervös warten, dass ihr Name aufgerufen wird.“

Im letzten Jahr stieß Caro Baum zum Team. Die 23-jährige moderiert gemeinsam mit Alexander Burkhardt einen der vielen Zweige, die aus der „Poesieschlacht“ hervorgingen, den „Zwischenruf U 20“.

In 25 Jahren haben sich die Inhalte der Poetry Slammer kaum verändert, nach wie vor wird in knackige Wortbeiträge gepackt, was den Poeten auf den Nägeln brennt. „Es ist alles dabei, politische Themen, Alltagsgeschichten oder lustige Sachen. Wir haben auch einen Science- und einen Jazz-Slam, der Musik mit Spoken Word verbindet“, zählt Christine Brinkmann, Leiterin des Literatur-Programms im Zakk auf.

Die „Poesieschlacht“ ebenso wie der „Zwischenruf“ und ein „Kinderslam“ bieten Nachwuchskünstlern eine ideale Plattform sich auszuprobieren. „Wir begegnen uns alle auf Augenhöhe. Jeder kann mitmachen und austesten, wie die eigenen Texte so ankommen“, so fasst Sandra Da Vida zusammen, was ihr an dem Format so gut gefällt. Da überrascht es nicht, dass viele bekannte Namen der Szene im Zakk zum ersten Mal auf der Bühne gestanden haben.