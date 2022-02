Amüsanter Vorfall in Düsseldorf : Putzmann wischt Schaufensterwerbung der Komödie weg

Düsseldorf Als vor fast 50 Jahren zwei Frauen einfach die Badewanne von Jahrhundertkünstler Joseph Beuys sauber schrubbten, war die Kunstwelt entsetzt. Eine ähnliche Putzaktion in der Komödie sorgte zum Glück vor allem für viele Lacher.

Das Stück „Der Tatortreiniger“ feiert am 3. März in der Komödie an der Steinstraße Premiere. Dass das Theater so einen in den eigenen Reihen hat, sorgte nun für einige Lacher. Wie einst mit der Badewanne der Düsseldorfer Künstlerlegende Joseph Beuys, die zwei Frauen im Museum dummerweise von kunstvoll platziertem Schmutz befreit hatten, erging es nun dem Schaukasten der Komödie, der für den „Tatortreiniger“ Werbung machen sollte: Hier war es ein Putzmann, der am Sonntagmorgen zur Tat geschritten war und alle Hinweise auf eine vermeintliche Gewalttat brav beseitigt hatte.