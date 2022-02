Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 16. Februar 2022) : 798 Neuinfektionen – Inzidenz bleibt unter 1000er-Marke

Mönchengladbach Gerechnet auf die Einwohner werden in Mönchengladbach weiterhin vergleichsweise wenig Corona-Fälle nachgewiesen. Die Zahl der freien Intensivbetten steigt wieder. Alle Werte im Überblick.

3737 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit Corona infiziert. Das teilt das städtische Gesundheitsamt am Mittwochmorgen, 16. Februar 2022, mit. Am Vortag waren noch 3440 und vor einer Woche 3444 akute Fälle gemeldet worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach steigt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch leicht auf 932,0 (Vortag: 903,1). Damit liegt der Wert der Vitusstadt weiterhin weit unter dem Bundes- (1401,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) und dem Landesschnitt (1437,1). Neben Mülheim an der Ruhr (782,8) ist Mönchengladbach die einzige Stadt in NRW, deren Inzidenz noch unter der 1000er-Marke liegt. Spitzenreiter bleibt nach Angaben des RKI die Stadt Solingen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 2454,9.

Laut Divi-Intensivregister (Stand: Mittwoch, 16. Februar 2022, 11.15 Uhr) werden derzeit 13 Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Sechs davon werden invasiv beatmet. Am Vortag lagen zur gleichen Tageszeit 15 Corona-Patienten (fünf invasiv beatmet) auf den hiesigen Intensivstationen. Ferner sind wieder mehr Intensivbetten frei. Waren am Dienstagmittag nur drei Betten frei, sind es am Mittwochmittag immerhin sieben. In Mönchengladbach stehen laut Divi insgesamt 82 Intensivbetten (für Erwachsene) zur Verfügung. Landesweit sind knapp elf Prozent der Betten auf Intensivstationen frei.