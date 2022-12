Singender Arzt in der Tonhalle Doc Heilein plant vierte Benefizgala

Matthias Heilein, Düsseldorfer Arzt und laut eigenen Angaben Sänger aus Leidenschaft, veranstaltet am 20. Januar 2023 (Freitag) seine vierte Benefiz-Gala in der Düsseldorfer Tonhalle. Das Motto wird in diesem Fall lauten: „berührend – umarmend – beseelend“, wie er mitteilt. Bieten will der Mediziner eine bunte Mischung aus Oper, Gospel, Pop und Musical. Gestaltet ist das Programm von dem Arzt mit dem Künstlernamen „Doc Heilein“ und seinem Team – unter den rund 50 Mitwirkenden auf und hinter der Bühne der Benefiz-Gala sind einige, die in der Musikbranche bekannte Namen sind: Valerie Eickhoff, Alexandra von der Weth, Nils Wanderer, Sarah Bouwers und Pamela Falcon.