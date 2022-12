Altes Stahlwerk in Düsseldorf Kölner wollen das Böhler-Areal kaufen

Düsseldorf · Seit 1914 gibt es das Areal Böhler in Heerdt. Jetzt will der Eigentümer Voestalpine das große Gelände verkaufen. Neuer Eigentümer will ein Kölner Immobilienspezialist werden.

09.12.2022, 16:58 Uhr

230.000 Quadratmeter groß ist das Areal Böhler. Auf dem Gelände stehen etwa 40 Gebäude. Foto: Jamestown