Ungewöhnliche Charity-Aktion Ein singender Jurist lädt zum Videodreh im EVK

Neben dem singenden Arzt Doc Heilein gibt es nun auch einen singenden Juristen namens Doc Hannes in Düsseldorf. Hans C.F. Waldhausen produzierte in der Kapelle des Evangelischen Krankenhauses in Bilk den Videoclip zu seinem Song „Frohe Weihnacht“ – das alles ist Teil seiner vorweihnachtlichen Spendenaktion. Auch der Chefarzt Christian Meyer ist mit einem Gitarrensolo dabei sowie ein Team aus Freunden und der Schulchor des Görres-Gymnasiums unter der Leitung der Musiklehrerin Sonja Stuckholt. Doc Hannes will sich mit seinem Charity-Video stark machen für die Entstigmatisierung psychisch Kranker, wie er sagt. „Ich will mit dem Song ‚Frohe Weihnacht‘ ein Zeichen setzen“, sagt der frühere Medienrecht-Experte. „Depressionen sind eine Krankheit, Herz und Hirn spielen dabei eine große Rolle. Raus aus der Stigmatisierung, mehr Aufklärung und Hilfe für Betroffene.“ Mit dem Song, der Mut machen und für ein paar Minuten für gute Stimmung sorgen soll, wollen die Organisatoren einen Spendenaufruf für die Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störung (DGBS) sowie für die Robert-Enke-Stiftung verbinden. Der Song und auch die Informationen für eine Spende sind auf Youtube zu finden, der Videoclip soll zeitnah folgen.